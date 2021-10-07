أوميغا 3 يحافظ على صحة القلب والمخ.. كيف تحصل على فوائده من الأطعمة

العالم - صحة
وأكد التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، دور الأوميغا 3 في الحفاظ على صحة الشخص والحد من التعرض للعديد من الأمراض، ومن أبرزها أمراض القلب.
وقدم التقرير المنشور بعض الأطعمة الغنية بالأوميغا 3، ومنها:
-الأسماك، فهي كنز غني بهذا العنصر الهام للجسم.
-المكسرات هي أطعمة مفيدة للجسم، وغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وأيضا غنية بالأوميغا 3، ولذا عليك تناول حفنة يوميا منها.
-زيت السمسم والزيت الحار وزيت السمك وزيت الكتان.
وقدم التقرير بعض الفوائد الصحية للأوميغا 3، ومنها:
-تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة، والحفاظ علي صحة القلب.
-علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.
-تنظيم وخفض الدهون الثلاثية في الجسم.
-التئام الجروح بشكل سريع.
-الحفاظ علي صحة الجلد وحمايته من التعرض لأي مشاكل صحية.
ما هي فوائد الاوميغا 3
-أثبتت الدراسات الطبية أن تناول الأوميغا 3 يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة المخ، وزيادة التركيز، والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية به.
-تساهم الأوميغا 3 في علاج ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.
-تعمل الاوميغا 3 على تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض.