أوميغا 3 يحافظ على صحة القلب والمخ.. كيف تحصل على فوائده من الأطعمة

العالم - صحة

وأكد التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، دور الأوميغا 3 في الحفاظ على صحة الشخص والحد من التعرض للعديد من الأمراض، ومن أبرزها أمراض القلب.

وقدم التقرير المنشور بعض الأطعمة الغنية بالأوميغا 3، ومنها:

-الأسماك، فهي كنز غني بهذا العنصر الهام للجسم.

-المكسرات هي أطعمة مفيدة للجسم، وغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وأيضا غنية بالأوميغا 3، ولذا عليك تناول حفنة يوميا منها.

-زيت السمسم والزيت الحار وزيت السمك وزيت الكتان.

وقدم التقرير بعض الفوائد الصحية للأوميغا 3، ومنها:

-تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة، والحفاظ علي صحة القلب.

-علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

-تنظيم وخفض الدهون الثلاثية في الجسم.

-التئام الجروح بشكل سريع.

-الحفاظ علي صحة الجلد وحمايته من التعرض لأي مشاكل صحية.

ما هي فوائد الاوميغا 3

-أثبتت الدراسات الطبية أن تناول الأوميغا 3 يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة المخ، وزيادة التركيز، والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية به.

-تساهم الأوميغا 3 في علاج ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

-تعمل الاوميغا 3 على تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض.