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أوميغا 3 يحافظ على صحة القلب والمخ.. كيف تحصل على فوائده من الأطعمة

أوميغا 3 يحافظ على صحة القلب والمخ.. كيف تحصل على فوائده من الأطعمة
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

يسعي الكثيرون للحفاظ على صحتهم من التعرض للإصابة بأي أمراض، ويبحثون عن أفضل المكملات الغذائية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ والحد من الإصابة بالأمراض، ومن ضمن هذه العناصر الغذائية الأوميغا 3.

العالم - صحة

وأكد التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، دور الأوميغا 3 في الحفاظ على صحة الشخص والحد من التعرض للعديد من الأمراض، ومن أبرزها أمراض القلب.

وقدم التقرير المنشور بعض الأطعمة الغنية بالأوميغا 3، ومنها:

-الأسماك، فهي كنز غني بهذا العنصر الهام للجسم.

-المكسرات هي أطعمة مفيدة للجسم، وغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وأيضا غنية بالأوميغا 3، ولذا عليك تناول حفنة يوميا منها.

-زيت السمسم والزيت الحار وزيت السمك وزيت الكتان.

وقدم التقرير بعض الفوائد الصحية للأوميغا 3، ومنها:

-تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة، والحفاظ علي صحة القلب.

-علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

-تنظيم وخفض الدهون الثلاثية في الجسم.

-التئام الجروح بشكل سريع.

-الحفاظ علي صحة الجلد وحمايته من التعرض لأي مشاكل صحية.

ما هي فوائد الاوميغا 3

-أثبتت الدراسات الطبية أن تناول الأوميغا 3 يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة المخ، وزيادة التركيز، والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية به.

-تساهم الأوميغا 3 في علاج ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

-تعمل الاوميغا 3 على تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض.

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