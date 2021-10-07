ملفات عدة في لقاءات أميرعبداللهيان في بيروت + فيديو

العالم - لبنان

وفي اتصال مباشر أشار الزميل حسين عزالدين إلى الاجتماع الأول الذي جمع وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان برئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون في قصر بعبدا والذي بدأ منذ 09:30.

ولفت إلى أن في جدول أعمال الوزير أميرعبداللهيان الذهاب إلى عين التينة للقاء مجلس النواب نبيه بري، ومن ثم لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، إلى أن ينتقل بعدها إلى وزارة الخارجية للقاء نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، وربما يكون هناك مؤتمراً صحفيا بعد هذا اللقاء.

وأوضح أنه وفي الساعة السابعة سيكون هناك لقاء لأميرعبداللهيان مع القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان وذلك في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، على أن ينتهي برنامج اليوم بهذا اللقاء.

وبين أن وزير الخارجية الإيرانية يعاود يوم غد الجمعة اللقاءات بلقاء يفتتحه مع القوى والأحزاب الوطنية اللبنانية في بيروت وفي مقر السفارة، فيما يقيم مأدبة فطور صباحية على شرف عدد من النخب والسياسيين اللبنانيين في مقر إقامته.

وقال مراسلنا أن كل الملفات مطروحة للبحث مع الجانب اللبناني وعلى رأسها الملف الاقتصادي، حيث طالما كانت إيران الرائدة في دعم ومساعدة لبنان واللبنانيين، وكان آخرها تلبية طلب أمين عام حزب الله السيدحسن نصرالله باستجلاب النفط الإيراني، واصفا ذلك بأنه كان إحدى الأمور التي عززت حالة الطمأنينة لدى اللبنانين، من خلال هذه المساعدة التي أتت في وقتها.

وخلص إلى أن: من ضمن الملفات التي ستطرح -كما علمنا- تتعلق بالكهرباء وأمور معيشية أخرى على مستوى المساعدات الطبية و ما شابه.

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