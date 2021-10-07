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روسيا ترفض بشكل قاطع مزاعم تورطها باستخدام غاز نوفيتشوك

روسيا ترفض بشكل قاطع مزاعم تورطها باستخدام غاز نوفيتشوك
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعرب نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، عن رفض روسيا القاطع لاتهامات الدول الغربية لها، باستخدام ما يطلقون عليه مادة "نوفيتشوك" السامة، مشيرا إلى أن الغرض من هذه التصريحات هو الضغط على موسكو.

العالم-روسيا

وقال فورونتسوف، في اجتماع للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتناول قضايا نزع السلاح: "نرفض رفضا قاطعا تصريحات بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا وإستونيا حول التورط المزعوم لروسيا في استخدام غاز الأعصاب و المعروف باسم نوفيتشوك عندهم (بحادثتي نافالني وسكريبال)".

ولفت إلى أن حادثتي تسميم نافالني وسكريبال قصتان محاكتان بخيوط بيضاء، وحلقة من سلسلة واحدة، هدفها ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على روسيا.

وشدد فورنتسوف على أن موسكو عازمة على إثبات الحقيقة بشأن حادثتي سكريبال ونافالني.

وبذات السياق، قال نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، أن أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت بشكل قاطع التعاون مع روسيا للتحقيق في قضية نافالني.

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روسيا ترفض بشكل قاطع مزاعم تورطها باستخدام غاز نوفيتشوك

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