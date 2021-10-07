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مكتب السید  السيستاني يتوقع رؤية هلال شهر ربيع الأول

مكتب السید  السيستاني يتوقع رؤية هلال شهر ربيع الأول
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

 يتوقع مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي  السيستاني ان يرى هلال شهر ربيع الأول مساء اليوم الخميس (29/صفر الخير/1443هـ) الموافق (7 /10 /2021) بالعين المجردة في أفق مدينة النجف الأشرف.

العالم - العراق

وجاء في كراس مواقيت الاهلة لعام 1443هـ الصادر عن مكتب المرجع الأعلى في العراق "يُتوقع ان يكون هلال شهر ربيع الاول مساء يوم الخميس (29/ صفر/1443هـ) الموافق (7/ تشرين الاول/ 2021م) في أفق مدينة النجف الأشرف عند غروب الشمس في الساعة (5:39)".

واضاف "وفي هذه الحالة يتوقع أن يُرى الهلال بالعين المجردة".

ومما تجدر الاشارة له انه ورد في مقدمة الكراس "أنّ هذه الحسابات لا تمثل رأي المرجعية الدينية، بل هي مجرد توقعات فلكية، لأنّ بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية الهلال شرعاً، لذا نأمل من المؤمنين كافة رصد أهلة الشهور وفقاً للبيانات المذكورة في هذا الكراس وإعلامنا بالرؤية إن أمكن ذلك، وأن لا ينسونا من صالح الدعوات".

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