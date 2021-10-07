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وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت

الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

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لقاء وزير الخارجية الإيراني مع رئيس مجلس النواب اللبناني

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