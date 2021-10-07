الانتخابات العراقية : الإقتراع الخاص والفئات المشمولة

العالم - العراق

وقالت مساعدة متحدثة مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة لوكالة {الفرات نيوز} "سيكون غداً الجمعة موعد التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية والمشمولين في هذه الفئة هم أفراد القوات الأمنية والعسكرية والنازحين والنزلاء في السجون الذين سيصوتون في البطاقة الباومترية حصراً".

وبينت ان "أعداد من يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص من منتسبي الأمن يبلغ مليوناً و75 الفاً و727 ناخباً وعدد مراكز الاقتراع التي خصصت لهم 599 مركزا بواقع 2584 محطة".

وأضافت أبو سودة :"أما النازحين فعددهم 120 الفا و126 ناخباً وعدد مراكز الاقتراع المخصصة لهم 86 مركزاً بواقع 309 محطات".

وتابعت "في حين يبلغ عدد نزلاء السجون الذين يحق لهم التصويت 676 ناخب نزيل وخصصت لهم 6 محطات في عموم أرجاء العراق".