الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. الإيرانيون يحيون ذكرى استشهاد الإمام الرضا (ع) في أرجاء البلاد

الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2021.10.07 – أقيمت في أنحاء إيران مراسم العزاء بذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام، وفي هذه المراسم قرأت مراثي وألقيت كلمات تطرقت إلى شخصية الإمام عليه السلام وسيرته النبيلة .

العالم إيران

بعد شهرين من إقامة العزاء والحزن على مصيبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، يودع أتباع أهل البيت عليهم السلام شهري محرم وصفر، بإحياء مراسيم استشهاد ثامن المعصومين من أحفاد النبي الأعظم في أنحاء إيران الاسلامية، حيث أقيمت مراسم بالمناسبة في العاصمة طهران بحضور الموالين لهذا الإمام الغريب.

وقالت مواطنة إيرانية لمراسلنا: "نعزي العالم الإسلامي باستشهاد الإمام الرضا عليه السلام، والذي عرف بالإمام الضامن، وذلك لما له من مقامات حباه الله عز و جل بها كآبائه الطاهرين وأبنائه المنتجبين."

و ولد الامام الرضا عليه السلام في عصر المنصور العباسي، ونشأ في أكرم بيت من بيوتات قريش ألا وهو البيت الهاشمي، وترعرع في أحضان أبيه الإمام الكاظم عليه السلام، وعاش معه أكثر من ثلاثة عقود، وكانت مدة إمامته بعد أبيه عشرين عاما، ولقب بكوكبة من الألقاب اللامعة، وأشهرها الرضا.

ويبين مواطن إيراني آخر لمراسنا أن: "من أهم اسباب هذه التسمية لأنه كان رضى لله تعالى في سمائه ولرسوله والائمة عليهم السلام بعده في أرضه، ولأنه صبر على المحن والخطوب التي تلقاها من خصومه وأعدائه."

ويصادف اليوم الأخير من شهر صفر ذكرى استشهاد الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) حيث كانت شخصيته ملتقى للفضائل بجميع أبعادها وصورها، فقد وهبه الله كما وهب آباءه العظام، وزينه بكل مكرمة، وجعله علما لامة جده، يهتدي به الحائر، ويسترشد به الضال، وتستنير به العقول، اذ لم ولن ينسى الموالون هذه الشخصية، ويحيون ذكرى استشهاده الأليمة سنويا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

العتبة الرضوية تستضيف ندوة الإمام الرضا وحوار الأديان

شاهد..اجواء مقام الإمام الرضا(ع) في ذكرى وفاة رسول الله(ص)

شاهد: اقامة عزاء اربعين الامام الحسين (ع) بمرقد الامام الرضا (ع)

بالفيديو..رئيس وزراء العراق يزور مرقد الامام الرضا (ع)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لقاء وزير الخارجية الإيراني مع رئيس مجلس النواب اللبناني

تحذير أممي من انهيار وشيك للاقتصاد في أفغانستان + فيديو

إتصال هاتفي يجمع الرئيس التونسي بأمير قطر

العراق يستعيد لوحا مسماريا عمره 3500 عام 

الكاظمي : الانتخابات هي المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد

الكوارث الطبيعية شاهد.. الزلزال بقوة 5.7 درجة الذي ضرب إقليم بلوتشستان الباكستاني