شاهد.. الإيرانيون يحيون ذكرى استشهاد الإمام الرضا (ع) في أرجاء البلاد

العالم – إيران

بعد شهرين من إقامة العزاء والحزن على مصيبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، يودع أتباع أهل البيت عليهم السلام شهري محرم وصفر، بإحياء مراسيم استشهاد ثامن المعصومين من أحفاد النبي الأعظم في أنحاء إيران الاسلامية، حيث أقيمت مراسم بالمناسبة في العاصمة طهران بحضور الموالين لهذا الإمام الغريب.

وقالت مواطنة إيرانية لمراسلنا: "نعزي العالم الإسلامي باستشهاد الإمام الرضا عليه السلام، والذي عرف بالإمام الضامن، وذلك لما له من مقامات حباه الله عز و جل بها كآبائه الطاهرين وأبنائه المنتجبين."

و ولد الامام الرضا عليه السلام في عصر المنصور العباسي، ونشأ في أكرم بيت من بيوتات قريش ألا وهو البيت الهاشمي، وترعرع في أحضان أبيه الإمام الكاظم عليه السلام، وعاش معه أكثر من ثلاثة عقود، وكانت مدة إمامته بعد أبيه عشرين عاما، ولقب بكوكبة من الألقاب اللامعة، وأشهرها الرضا.

ويبين مواطن إيراني آخر لمراسنا أن: "من أهم اسباب هذه التسمية لأنه كان رضى لله تعالى في سمائه ولرسوله والائمة عليهم السلام بعده في أرضه، ولأنه صبر على المحن والخطوب التي تلقاها من خصومه وأعدائه."

ويصادف اليوم الأخير من شهر صفر ذكرى استشهاد الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) حيث كانت شخصيته ملتقى للفضائل بجميع أبعادها وصورها، فقد وهبه الله كما وهب آباءه العظام، وزينه بكل مكرمة، وجعله علما لامة جده، يهتدي به الحائر، ويسترشد به الضال، وتستنير به العقول، اذ لم ولن ينسى الموالون هذه الشخصية، ويحيون ذكرى استشهاده الأليمة سنويا.

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