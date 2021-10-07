الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١
١٠:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: وزير الخارحية الايراني أمير عبد اللهيان يجتمع في هذه الاثناء مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في السراي الحكومي

الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماذا قال السفير الروسي السابق في لبنان حول زيارة وزير الخارجية الإيراني الى بيروت

الشيخ صبري: أي قرارات للاحتلال تخص الأقصى باطلة وغير قانونية

أصغر لاعب دولي في تاريخ إسبانيا يحطم رقما قياسيا صمد85 عاما

إثيوبيا: نستغرب مناقشة مجلس الأمن قضية طرد المسؤولين الأمميين من بلادنا

الكيان الاسرائيلي: عُمان قد تكون الدولة التالية بالتطبيع

الانتخابات العراقية : الإقتراع الخاص والفئات المشمولة