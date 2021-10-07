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كلمة مرتقبة للسيد الحوثي عصر اليوم

كلمة مرتقبة للسيد الحوثي عصر اليوم
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

يلقي قائد حركة أنصارالله اليمنية السيد "عبدالملك بدر الدين الحوثي"، في تمام الرابعة عصر اليوم الخميس، كلمة لتدشين فعاليات إحياء مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

العالم - اليمن

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