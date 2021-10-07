اقامة مجلس عزاء في ذكرى استشهاد الامام الرضا (ع ) بحضور قائد الثورة

العالم - ايران

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ، ان مراسم عزاء في ذكرى استشهاد الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام اقيمت صباح اليوم الخميس بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية في حسينية الامام الخميني (رض) بالعاصمة طهران.

وفي هذه المراسم القى حجة الإسلام رفيعي كلمة استنادا للروايات والاحاديث التي نقلت عن الامام الرضا عليه السلام بشان توقعاته من أتباعه وقال: ان العقلانية والحكمة في الأمور والاعتدال يعني اتباع نهج الولاية و الابتعاد عن الافراط والتفريط وجعل القرآن الكريم والسنة محورا في الحياة والمجتمع ، والالتزام بأحكام الشريعة وأداء الواجبات تعد من بين توقعات الإمام الرضا (ع) من أتباع مدرسة أهل البيت.

وألقى خلال هذه المراسم المداح مهدي رسولي المراثي الدينية بهذه المناسبة الاليمة.