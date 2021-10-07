إنتهاء عمل البرلمان.. وبدء خطة أمنية لتأمين الانتخابات +فيديو

العالم - العراق

الدورة النيابية الرابعة للبرلمان العراقي منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 انتهت بموجب دخول قرار حل البرلمان حيز التنفيذ تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة الأحد المقبل.

حل البرلمان لنفسه يأتي بالتزامن مع بدء الخطة الأمنية التأمين الانتخابات بنشر نحو 400 ألف عنصر أمن في عملية انتشار بعموم مدن العراق، وتشييد أطواق أمنية حول المراكز الانتخابية البالغ عددها نحو 9000 موزعة على 83 دائرة.

ويأتي هذا في حين اكتملت الاستعدادات للتصويت الخاص للقوات الأمنية حيث سيدلي أكثر من مليون شخص يوم غد بأصواتهم وسط اجراءات مشددة.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات إن مراكز الاقتراع التي ستفتتح للتصويت الخاص يبلغ عددها 595 مركزا وتحتوي على أكثر من 2500 محطة.

ويحق لنحو 14 مليون عراقي، التصويت لاختيار 329 نائبا من بين ما يزيد عن 3000 مرشح موزعين على 83 دائرة انتخابية، فيما من المقرر أن تجري الانتخابات وفق معايير دولية حيث ستتم بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى.

وتواصل القيادات السياسية دعواتها للمشاركة الواسعة في الانتخابات.. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قال ألا خيار لبناء عراق مستقر إلا عن طريق صناديق الاقتراع، داعيا العراقيين للمشاركة الواسعة داعيا جميع الجهات السياسية إلى الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين.

وكانت المرجعية الدينية العليا في العراق حثت الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات المقبلة واستغلال هذه الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة.

وتجري هذه الانتخابات وسط تحديات أمنية وسياسية واقتصادية وتأتي تلبية لمطالب المحتجين العراقيين الذين خرجوا في تظاهرات قبل عامين للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد.

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