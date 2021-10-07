الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

لدى استقباله أمير عبداللهيان..

ميقاتي: نرحب بالاجواء الايجابية التي سادت جولات الحوار بين ايران والسعودية

ميقاتي: نرحب بالاجواء الايجابية التي سادت جولات الحوار بين ايران والسعودية
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

اجتمع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الخميس الى وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان، في حضور السفير الايراني محمد جلال فيروزينيا والوفد المرافق.

العالم ـ لبنان

وقال ميقاتي إن “لبنان بأمس الحاجة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، الى تعزيز ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها، من خلال علاقات طبيعية بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في ما بينها بما يخدم تطلعات شعوبها”، وشدد على “ترحيب لبنان بأي جهد من الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي طالما يندرج في سياق مساعدته في الحفاظ على منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية ودورها في الحماية والرعاية وتقوية قواها الشرعية الامنية والعسكرية”.

ورحب ميقاتي “بالمناخات والاجواء الايجابية التي سادت جولات الحوار بين ايران والسعودية والتي استضافتها دولة العراق الشقيق”، واكد ان “التلاقي والحوار بين دول الجوار العربي والاسلامي هو قدر شعوب هذه المنطقة الطامحة الى العيش بسلام واخوة”.

روابط ذات صلة

أميرعبداللهيان يؤكد وقوف بلاده الدائم إلى جانب لبنان قيادة وشعبا +فيديو

عبداللهيان من بيروت: ايران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها+فيديو

عبد اللهيان يصل مساء اليوم الى لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة.. تحضيرات لإعادة تشغيلها

شاهد..مباحثات جديدة بين تركيا واليونان فهل تجدي نفعاً؟

لبنان.. 519 إصابة جديدة بـكورونا و5 حالات وفاة

حسين سعيد الخباز..طالبً إعتقلته السلطات البحرينية دون مذكرة توقيف!

شاهد.. مخطط إسرائيلي لمهاجمة منشآت ايران النووية من هذه البوابة!

قلق ألماني من الأوضاع الإنسانية في اليمن