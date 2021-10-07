ميقاتي: نرحب بالاجواء الايجابية التي سادت جولات الحوار بين ايران والسعودية

العالم ـ لبنان

وقال ميقاتي إن “لبنان بأمس الحاجة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، الى تعزيز ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها، من خلال علاقات طبيعية بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في ما بينها بما يخدم تطلعات شعوبها”، وشدد على “ترحيب لبنان بأي جهد من الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي طالما يندرج في سياق مساعدته في الحفاظ على منطق الدولة ومؤسساتها الدستورية ودورها في الحماية والرعاية وتقوية قواها الشرعية الامنية والعسكرية”.

ورحب ميقاتي “بالمناخات والاجواء الايجابية التي سادت جولات الحوار بين ايران والسعودية والتي استضافتها دولة العراق الشقيق”، واكد ان “التلاقي والحوار بين دول الجوار العربي والاسلامي هو قدر شعوب هذه المنطقة الطامحة الى العيش بسلام واخوة”.