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أ ف ب : زلزال بقوة 6,1 درجات يهز العاصمة اليابانية طوكيو

الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

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