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شاهد...مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات تلمودية

الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

سمحت محكمة الاحتلال للجماعات اليهودية بأقتخام المسجد الاقصى المبارك وأداء صلوات تلمودية وادخال المواد الخاصة بذلك.  

العالم - خاص بالعالم

رئيس الهيئة الاسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري اعتبر ذلك القرار بالباطل وبأنه يتجاوز الخطوط الحمراء ولا يمكن السكوت علية داعيا الامتين العربية والاسلامية بالتحرك العاجل لحماية الاقصى قبل فوات الاوان.

وتنفيذا لقرار محكمة الاحتلال أقتحم المئات من المستوطنين المسجد الاقصى المبارك وقاموا بأداء صلوات تلمودية مع ادخال المواد الخاصه بهم وبحماية عناصر من شرطة الاحتلال.

وتسود حالة من الغضب والتوتر الشارع الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص بعد صدور قرار المحكمة العليا الاسرائيلية لصالح الجماعات اليهودية المتطرفة.

ماصدر من قرار من قبل محكمة الاحتلال الاسرائيلي هو لصالح الجماعات اليهودية المتطرفة وهو تكريس فعلي لما يعرف بالتقسيم الزماني والمكاني مابين المسلمين واليهود.

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