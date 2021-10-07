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وزير الخارجية الايراني يلتقي في بيروت الامين العام لحركة الجهاد الفلسطيني زياد النخالة وقيادات في الحركة

الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

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