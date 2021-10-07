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روسيا تعرب عن قلقها إزاء تنامي نشاطات "داعش" في أفغانستان

روسيا تعرب عن قلقها إزاء تنامي نشاطات
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو قلقة من تنامي نشاط مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان.

العالم-اوروبا

وأضافت زاخاروفا: "نحن قلقون من تنامي نشاط تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان. مؤخرا شن عناصر داعش هجوما إرهابيا كبيرا بالقرب من مسجد وسط كابل أسفر عن مقتل 20 مدنيا وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح".

ووفقا لها، كثف تنظيم "داعش" الأعمال القتالية في جنوب أفغانستان.

وقالت: "نلاحظ بقلق خاص تزايد أنشطة تنظيم داعش في منطقة السفارة الروسية في كابل. ففي 4 أكتوبر، تم القضاء على خمسة مسلحين من هذه المجموعة الإرهابية هناك".

وتابعت زاخاروفا: "ندعو السلطات الأفغانية لاتخاذ إجراءات إضافية، لضمان أمن البعثة الدبلوماسية الروسية، وكذلك المواطنين الروس في افغانستان".

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