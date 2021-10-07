مدير المسجد الأقصى يعتبر الوضع خطير و'اسرائيل' تتحمل نتائج قراراتها

العالم ـ فلسطين

تصريحات الكسواني تأتي بعد أن أعطت قاضية "إسرائيلية" الضوء الأخضر لـ"صلاة صامتة" لليهود أثناء اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، وهو ما ينسف مزاعم الحكومة الإسرائيلية عن عدم تغيير الوضع القائم في المسجد.

وناشد الكسواني الملك عبد الله الثاني التدخل فوراً للجم قرارات قوات الاحتلال "الاسرائيلية" ومنع الاعتداءات على المسجد الاقصى، بالإضافة الى مطالبته لجامعة الدول العربية لاتخاذ قرارات لحماية الاقصى.

وبين الكسواني خلال تصريحات أن أهل المسجد الاقصى وكما يعرفهم القاصي والداني مخلصون للمسجد الاقصى، ويتصدون بكل ما يمتلكون لاعتداءات الاحتلال ، مشدداً على ان اهالي القدس وعندما يشعرون بالخطر الحقيقي يقفون الى جانب مسجدهم بكل ما أوتوا من قوة ،بالرغم من محاصرة الاحتلال للبلدة القديمة ومنع الشباب من الوصول الى المسجد الاقصى.

عزت الرشق: لا شرعية للاحتلال في شبر من الأقصى

من جهته أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: إن المسجد الأقصى‬ المبارك مساحته 144 ألف متر مربع، إسلاميًّا خالصًا كان وسيبقى، ولا شرعية للاحتلال في شبر منه.

وقال الرشق، في تصريح مقتضب له: إن "ما يروّج له العدو عبر محاكمه المزعومة من السماح لـ"صلاة صامتة" لمتطرّفيه ما هو إلا تصعيد في إجرامه المستمر الذي لن يسمح به شعبنا المقاوم وأهل الرباط في بيت المقدس وأكنافه".

وأشار إلى أن "الصلاة الصامتة هي عنوان لحلقة جديدة بائسة من مسلسل تهويد ‫المسجد الأقصى‬ الذي يمارسه العدو ضد المقدسات في فلسطين، وسط صمت وتقاعس دولي وموجة تطبيع مشينة".

ودعا أمتنا حكامًا ومنظماتٍ وشعوبًا لتحمل المسؤولية التاريخية في حماية القدس والأقصى من خطر التهويد وطمس المعالم وتهجير المقدسيين.