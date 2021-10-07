عبداللهيان: لا خيار أمام الأميركيين سوى الانسحاب من المنطقة

العالم - ايران

وشدد عبداللهيان على أن الوجود الأميركي في المنطقة سينتهي في المستقبل القريب، وأن الأميركيين تلقوا هزيمة قاسية في أفغانستان، معربا عن دعم بلاده تشكيل حكومة موسعة وشاملة في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "لا نعرف سوى دولة واحدة هي فلسطين وعاصمتها القدس"، مؤكدا وقوف إيران تقف إلى جانب المقاومة.

وفيما يتعلق بالمحادثات مع السعودية قال عبد اللهيان ان بلاده اعلنت للسعودية استعداددها لعودة العلاقات والرياض تدرس ذلك.

وكان عبداللهيان قد غادر مساء الاربعاء، العاصمة الروسية موسكو متجها الى العاصمة اللبنانية بيروت ، بعد ان التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف وبحث معه مختلف القضايا الثنائية والاقليمية.

ويجري وزير الخارجية الايراني زيارة لبيروت لتقديم التهاني بمناسبة بدء مهام الحكومة اللبنانية الجديدة، واجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في هذا لبنان.