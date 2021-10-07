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شاهد.. مدى أهمية زيارة عبداللهيان إلى لبنان

الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

في زيارت وصفت بالممهة من حيث توقيتها وصل وزير خارحية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان الى لبنان حيث التقى على التوالي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي قبل ان يلتقي بنظيره اللبناني عبدالله بوحبيب.

العالم - مراسلون

اللقاءات ركزت على العلاقات الثنائية بين طهران وبيروت وسبل تطويرها والدور الذي تلعبه ايران في دعم لبنان حكومة وشعبا بالاضافة الى تطورات المشهد الاقليمي فيما يتعلق بالتهديد الاسرائيلي للمنطقة عموما وللسيادة اللبنانية خصوصا.

اهمية الدور الذي تلعبه ايران في المنطقة ووقفها الى جانب لبنان رات فيه الاوساط الدبلوماسية الدور الر ياديفي مواجهة مشروع الهميمنة الصهيو اميركي.

يشار الى ان زيارة الوزير عبد اللهيان تستمر ليومين ويلتقي خلالها بقيادات ومسؤولين عن الاحزاب الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية على ان يلتقي ايضا بامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.

والجدير بالذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تتوانى يوما عن دعم لبنان ومقاومته ضد الاحتلال الاسرائيلي هذا بالاضافة الى المساعدات الانسانية وعلى راسها مده بالمحروقات و مواجهة جائخة كورونا ومشاريع تتعلق باعادة الاعمار والبنى التحتية في جميع المناطق اللبنانية.

زيارة وزير خارحية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان الى لبنان، زيارة مهمة بالشكل والمضمون، يرى فيها اللبنانيون استمرا لدعم ايران لبنان ووقوفها الدائم الى جانبه بكل أزماته السياسية والإقتصادية.

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