الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

'الوفاء للمقاومة' ترحب بزيارة وزير خارجية ايران إلى لبنان

'الوفاء للمقاومة' ترحب بزيارة وزير خارجية ايران إلى لبنان
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

رحبت كتلة الوفاء للمقاومة بزيارة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان الى بيروت.

العالم ـ لبنان

وجاء في البيان الذي صدر عصر اليوم الخميس بعد اجتماع الكتلة: اننا نرجب بمعالي وزير خارجيّة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة حسين أمیر عبد اللهيان، الذي يزور لبنان حاليّاً.

وترى الكتلة في زيارته والمباحثات التي يجريها مع المسؤولين والقوى السياسيّة تأكيداً صادقاً لموقف الأخوّة والصداقة والدعم والتضامن الذي تلتزمه بلاده قيادةً وشعباً إزاء لبنان وقضاياه وهمومه واهتماماته.

وأكدت: أننا ننتهز الفرصة لنعرب عن شكرنا الكبير للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة ولنؤكد عمق الروابط والعلاقات التي نحرص على تطويرها بين الشعبين والدولتين.

وأدانت الكتلة كل تدخل خارجي وعلى أي مستوى كان، ينتهك سيادتنا الوطنيّة ويحاول أن يفرض مناخات سياسيّة ضاغطة تحرف التحقيقات عن مسارها القانوني.

وترى أنّ من يمارس سياسات ظلم الشعوب والدول ليس مؤهلاً ولا جديراً بأن يدلي بتوجيهاته في تحقيقات نحرص أن تكون نزيهة وقانونيّة وعادلة.

روابط ذات صلة

شاهد.. ما وراء زيارة عبداللهيان إلى لبنان؟

عبداللهيان: لا خيار أمام الأميركيين سوى الانسحاب من المنطقة

وزير الخارجية الإيراني في لبنان.. رسائل وتداعيات 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حين يبتسم الحظ.. امرأة تعثر على ماسة ثمينة أثناء تواجدها داخل حديقة

بعد ضغوط سعودية لمنع تحقيق الأمم المتحدة في جرائم حرب باليمن.. مجلس حقوق الإنسان الأممي يرفض تمديد عمل فريق الخبراء الخاص باليمن

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 07-10-2021

شاهد.. عبداللهيان سنواصل دعمنا لفلسطين والقدس الشريف

'الوفاء للمقاومة' ترحب بزيارة وزير خارجية ايران إلى لبنان

تفاصيل اللقاء الأخير بين الشهيدين قاسم سليماني وحسين همداني في سوريا + فيديو