'الوفاء للمقاومة' ترحب بزيارة وزير خارجية ايران إلى لبنان

العالم ـ لبنان

وجاء في البيان الذي صدر عصر اليوم الخميس بعد اجتماع الكتلة: اننا نرجب بمعالي وزير خارجيّة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة حسين أمیر عبد اللهيان، الذي يزور لبنان حاليّاً.

وترى الكتلة في زيارته والمباحثات التي يجريها مع المسؤولين والقوى السياسيّة تأكيداً صادقاً لموقف الأخوّة والصداقة والدعم والتضامن الذي تلتزمه بلاده قيادةً وشعباً إزاء لبنان وقضاياه وهمومه واهتماماته.

وأكدت: أننا ننتهز الفرصة لنعرب عن شكرنا الكبير للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة ولنؤكد عمق الروابط والعلاقات التي نحرص على تطويرها بين الشعبين والدولتين.

وأدانت الكتلة كل تدخل خارجي وعلى أي مستوى كان، ينتهك سيادتنا الوطنيّة ويحاول أن يفرض مناخات سياسيّة ضاغطة تحرف التحقيقات عن مسارها القانوني.

وترى أنّ من يمارس سياسات ظلم الشعوب والدول ليس مؤهلاً ولا جديراً بأن يدلي بتوجيهاته في تحقيقات نحرص أن تكون نزيهة وقانونيّة وعادلة.