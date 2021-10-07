مصرع 6 أشخاص على الأقل جراء زلزال طوكيو

العالم-اسيا والباسفيك

وأشارت الهيئة نقلا عن بيانات رجال الدفاع المدني، أن "4 أشخاص أصيبوا في محافظة تشيبا الواقعة بمنطقة كانتو".

وأضافت، أن "عدة عربات قطار خرجت عن مسارها في فرع في منطقة أداتشي بطوكيو، مما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل".

وتابعت: "قام سائق القطار بالضغط على الفرامل فجاء بسبب الزلزال، ونتيجة لذلك، خرجت عدة عربات عن مسارها، إلا أنها لم تنقلب"، فيما تم إجلاء جميع الركاب من القطار.

ووقع مركز الزلزال على حدود محافظتي طوكيو وتشيبا، وكان مركزه على عمق 80 كم، ولم يتم الإعلان عن وجود خطر "تسونامي".