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مونديال 2022: إيران تصعق الإمارات في تصفيات المونديال +فيديو

الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

تمكن منتخب إيران من تحقيق الفوز على منافسه الإماراتي بهدف دون رد، في إطار مباريات دور المجموعات من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

العالم - الامارات

وسجل اللاعب الإيراني مهدي طارمي هدف منتخب ايران الوحيد في مرمى الإمارات في الدقيقة 70 ضمن المجموعة الاولى للتصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال 2022 .

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب الإيراني جدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (9 نقاط) فيما توقف رصيد الإمارات عند المركز الثالث برصيد نقطتين وبفارق 5 نقاط عن كوريا الجنوبية صاحبة الوصافة برصيد 7 نقاط.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى، تقام الثلاثاء المقبل، وتلتقي خلالها سوريا مع لبنان في عمان، والإمارات مع العراق في دبي، وإيران مع كوريا الجنوبية في طهران.

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