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هيئة الأسرى تحذر من صعوبة أوضاع 14 أسيرًا معزولين في سجن النقب

هيئة الأسرى تحذر من صعوبة أوضاع 14 أسيرًا معزولين في سجن النقب
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

حذر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، من صعوبة الأوضاع التي يعيشها أربعة عشر أسيرًا تعزلهم قوات الاحتلال في قسم 6 بسجن النقب، جراء تجريدهم من كافة مقتنياتهم واحتياجاتهم اليومية، وتعرضهم للتنكيل والعقوبات، مشيرا إلى أنَّ بعض الأسرى المعزولين بحاجة لعلاج بسبب إصابتهم بأمراض جلدية.

العالم ـ فلسطين

وأكد عبد ربه في حديث إعلامى، اليوم الخميس، أنَّ الأسرى المعزولين أطلقوا مناشدات للمؤسسات ذات الصلة للتدخل وإنقاذ كرامتهم، وأنَّه من خلال الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى جرى جمع أسمائهم وأرقام هوياتهم لعمل الترتيبات اللازمة لإجراء زيارات لهم.

هذا وحذر عبد ربه أيضًا من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام، خاصة كايد الفسفوس الذي مضى على إضرابه خمسة وثمانون يومًا، بسبب إمكانية تعرضهم للشلل أو الوفاة وتوقف وظائف الأعضاء الحيوية، مؤكدًا استمرار إضراب الأسير مقداد القواسمة لليوم السابعِ والسبعين على التوالي، رغم صدور قرار بتجميد اعتقاله، لأنَّ ذلك لا يعني الإفراج عنه، وهو متواجد حاليًّا في مشفى “كابلان” الصهيونى في وضع صعب.

وتابع عبد ربه، انَّ محكمة الاحتلال من المتوقع أنْ تنظر اليوم في الالتماس المقدم بحقِّ الأسير المضرب علاء الأعرج حول تجميد اعتقاله الإداري.

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