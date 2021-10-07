واشنطن تأمل باستئناف مفاوضات فيينا حول النووي الإيراني 'قريبا'

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وقال برايس، خلال إحاطة إعلامية: "سمعنا من الإيرانيين أنهم يتوقعون استئناف المفاوضات قريبا. نأمل أن يتوافق مفهوم "قريبا" لديهم مع مفهومنا.".

وأضاف برايس: "نرغب باستئناف المفاوضات في فيينا في أقرب وقت، نحن نتحدث عن هذا ليس على مدى بضعة أسابيع، بل على مدى أربعة أشهر" موضحا: "لكن هذه ليست عملية يمكن تأجيلها أو تأخيرها".

هذا وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد صرح يوم الأربعاء الماضي، بأن طهران تتوقع استئناف المفاوضات في فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، قريبا.

وانعقدت في العاصمة النمساوية فيينا 6 جولات من المفاوضات، لاستعادة الاتفاق النووي، الذي تهاوى منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب منه، عام 2018.

وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، قبل عدولها عن الإجراءات النووية، التي اتخذتها ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات قريبا، حسبما أعلنت الخارجية الإيرانية مؤخرا دون تحديد وقت محدد.