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منطقة كردستان العراق تعطل الدوام الرسمي في يوم الاقتراع العام

منطقة كردستان العراق تعطل الدوام الرسمي في يوم الاقتراع العام
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت حكومة منطقة كردستان العراق، تعطيل الدوام الرسمي بجميع دوائرها في يوم الاقتراع العام، وفقاً لبيان مقتضب.

العالم - العراق

هذا وقد دخلَ قرارُ حلِ البرلمان العراقي حيزَ التنفيذ تمهيداً لإجراءِ الانتخاباتِ التشريعية المبكرة الأحدَ المقبل.

وفيما يجري التصويتُ الخاص للقوات الأمنية اليوم الجمعة، بدأَ في عموم العراق تنفيذُ الخطة الأمنية لحمايةِ العملية الانتخابية وسْطَ دعواتٍ واسعة للمشاركة.

ويحق لنحو 14 مليون عراقي، التصويت لاختيار 329 نائبًا من بين ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعين على 38 دائرة انتخابية، فيما من المقرر ان تجري الانتخابات وفق معايير دولية حيث ستتم بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى.

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