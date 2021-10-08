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اليمن.. 43 غارة جوية على مأرب والجوف وصعدة وتسجيل 268 خرقا في الحديدة

اليمن.. 43 غارة جوية على مأرب والجوف وصعدة وتسجيل 268 خرقا في الحديدة
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن، يوم الخميس، 43 غارة جوية على محافظات مارب والجوف وصعدة.

العالم - اليمن

و أوضح مصدر أمني أن طيران العدوان الغاشم شن 26 غارة جوية على مديرية صرواح و10 غارات جوية على مديرية الجوبة وغارتين على مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الحزم بالجوف وغارتين على مديرية الظاهر ومنطقة الفرع في مديرية كتاف وغارة جوية على منزل مواطن في منطقة اللجبة بمديرية الصفراء بصعدة وقد أدت الغارة لاستشهاد مواطنين اثنين.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط في الحديدة أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من268 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الساعات الماضية بينها غارتين لطيران حربي على الصليف.

وأضاف المصدر أن من بين خروق العدوان استحداث تحصينات قتالية ومحاولتي تسلل وتحليق طائرات تجسسية في مناطق عدة، و 36 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 266 قذيفة و207 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.

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