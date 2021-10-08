الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله استقبل وزير الخارجية الايراني والوفد المرافق له

الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاتحاد الأوروبي قادر على استقبال 42 ألف أفغاني

مركز بريطاني لعمليات التجسس الخاصة في اليمن… أنشطة استخبارية وتدريبات عسكرية للقوات السعودية

في اكتشاف هام.. باحثون يزعمون كشف سر الوصول إلى "سن 90 وما فوق"!

شاهد.. انتفاضة مواقع التواصل ضد وفد بحريني مطبع

شاهد بالفيديو.. لماذا زيارة عبداللهيان للبنان لها نكهة دبلوماسية خاصة؟

شاهد.. ماذا كسب لبنان من العلاقة مع ايران؟