شاهد.. الرئيس الاذربيجاني وورطة الامن المستورد

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فقد ظهر الهام علييف امام عدسات الكاميرات وهو يبتسم إبتسامة عريضة ويرفع شارة النصر ويمسح بيديه بفخر وزهو متعمدين، على طائرة مسيرة اسرائيلية الصنع، هذا الظهور جاء ليؤكد ان علييف مُصرّ على تبني خيار "الامن المستورد"، كخيار استراتيجي لبلاده حتى النهاية، رغم كارثية هذا الخيار، على ضوء التجارب المرة التي عاشتها بعض الدول التي تبنتهُ قبل جمهورية اذربيجان.

وجاء في تغريدة لعبدالرحيم انصاري:"الفرق بين علييف وبيننا أننا نلعب الشطرنج، بينما هو مجرد قطعة! التودد للطائرات الإسرائيلية من دون طيار بالقرب من الحدود الإيرانية لن تربكنا. عندما يُهزم سيده، سيختفي هو ايضا من تلقاء نفسه!".

اما صفحة قيشقراق فجاء في تغريدتها:"ردة فعل صحيفة جام جام الايرانية على كلام إلهام علييف يقول صوت إسرائيل يأتي من باكو".

وغرد سيد قاسم رضائي:"إلهام علييف يتراجع. رئيس جمهورية أذربيجان في مقابلة مع شبكة إسبانية اعلن استعداد دول جنوب القوقاز للتعاون مع إيران وروسيا وتركيا".