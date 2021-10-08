الاتحاد الأوروبي قادر على استقبال 42 ألف أفغاني

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وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون، أمام منتدى رفيع المستوى حول سبل توفير الحماية للأفغان المعرضين للخطر «أعتقد أنه قابل للتحقيق»، لافتة إلى أن للتكتل «واجباً أخلاقياً» للمساعدة حيثما أمكن ذلك، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.



وأقرت يوهانسون، أن استيعاب هذا العدد من اللاجئين لن «يحل الأزمة الأفغانية، لكنه واجبنا الأخلاقي ومهمتنا اليوم».



وقالت في كلمة عبر الفيديو أمام المنتدى الذي ضم ممثلين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة «هناك مزيد من الأشخاص ممن هم في حاجة إلى الحماية».



وأخذت يوهانسون علماً بتقديرات مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الدبلوماسي الإيطالي فيليبو غراندي، أن نحو 85 ألف أفغاني يعيشون لاجئين في دول مجاورة سوف يكونون في حاجة إلى إعادة توطين في السنوات الخمس المقبلة، وأن على الاتحاد الأوروبي النظر في استقبال نصف هذا العدد.



لكنها أضافت، أن الأمر الداهم الآن هو إجلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر داخل أفغانستان، وخصوصاً الصحافيات والقاضيات.



وأشارت يوهانسون إلى أن 24 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي استقبلت ما يصل إلى 22 ألف أفغاني في أعقاب الانسحاب العسكري الأميركي الفوضوي وعودة «طالبان» إلى الحكم.