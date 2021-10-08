رئيسي يزور بوشهر في اطار تفقده الاسبوعي للمحافظات الايرانية+فيديو

العالم - ايران

وفي مطار بوشهر أعلن السيد رئيسي بأنه درس أوضاع ومشاكل المحافظة قبل أن يأتي اليها، مؤكدا أن بوشهر تتمتع بامكانيات هائلة، واصفا المحافظة بأنها قطب الزراعة والنخيل والصيد، والأهم من كل ذلك احتضانها لصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، وتتمتع أيضا بساحل بحري يصل الى 800 كيلومتر.

وشدد رئيسي على أنه مع وجود هذه الامكانيات التي تمتلكها المحافزة فان الحديث عن البطالة والمشاكل الاجتماعية غير مبرر، معربا عن أمله بتفعيل الاقتصاد البحري والاقتصاد الزراعي، وتفعيل اقتصاد النخيل والصيد، مؤكدا أن الحكومة ستقدم على العديد من الخطوات في هذا الاطار.

ولفت رئيسي الى ضرورة القيام بتنفيذ مشاريع البنية التحتية كالمياه والمواصلات، واتصال المحافظة بشبكة سكك الحديد في البلاد.