لماذا زيارة عبداللهيان للبنان لها نكهة دبلوماسية خاصة؟

العالم- خاص بالعالم

وقال دسوم في حديث مع قناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الساحة اللبنانية تشهد العديد من زحمة دبلوماسية ولكن زيارة عبداللهيان لها نكهة ووقع خاص، باعتبار ان ايران دولة صديقة لبنان، وكانت دائماً الى جانب لبنان في ظروفه الصعبة والحرجة، وبالتحديد بعد عدوان 2006 وكيف ساهمت في اعادة اعمار البنى التحتية، وعرضت في السنوات الماضية المساعدة في اعادة ترميم واصلاح معامل الطاقة والكهرباء، واليوم يعود وزير خارجيتها عبداللهيان ليؤكد على المساعدة الايرانية كما عرض المساعدة بارسال قوافل في مجالات الصحة والدواء والغذاء واعادة اعمار مرفأ بيروت.

واعتبر دسوم، الخطوة الايرانية الاستراتيجية النوعية الاخيرة بانها قد قلبت كل المعايير والموازين والتي تمثلت بكسر الحصار الاقتصادي المفروض على لبنان، رافضاً الاقوال التي تدعي بان هناك تدخلا ايرانياً في الشؤون اللبنانية.

واضاف دسوم، بل على العكس لم نر السفير الايراني في لبنان يصول ويجول ويعقد الاجتماعات، كما هو الحال مع سفراء اخرين المشاركون بالحصار على لبنان بالتواطؤ مع بعض الداخل، داعياً الى وضع حد لتدخلات السفراء وخاصة السفيرة الامريكية ووضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.