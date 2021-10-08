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ناسا تستهدف كويكبات "معادية"!

ناسا تستهدف كويكبات
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

تنوي ناسا أن تُجري اختبارا لأول نظام خاص بحماية الأرض من الكويكبات الخطيرة.

العالم- منوعات

وقال المتحدث الرسمي باسم ناسا، جوشوا هندل، إن وكالة الفضاء الأمريكية تخطط لأن ترسل في نوفمبر المقبل إلى أحد الكويكبات من هذا النوع صاروخا يحمل مسبارا خاصا من شأنه أن يصطدم نهاية سبتمبر أو مطلع أكتوبر عام 2022 بكويكب ليغيّر مساره.

وأشار إلى أن صاروخ "فالكون – 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية مع مسبار DART المسمى بـ (تجربة تغيير مدار الكويكب المزدوج) يتوقع أن يطلق إلى الفضاء يوم 24 نوفمبر المقبل من قاعدة القوات الفضائية "فاندربيرغ" في كاليفورنيا.

كما يتوقع أن ينفصل مسبار DART عن الصاروخ ليتوجه نحو الكويكب المزدوج "ديديم – ديمورف". ويجب أن يصطدم المسبار بالكويكب في الفترة ما بين 26 سبتمبر و2 أكتوبر عام 2022.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بان كويكب 2020 XU6 بقطر 213 مترا الذي يمكن مقارنة أبعاده بملعب سيقترب في فبراير المقبل من كوكبنا إلى مسافة نحو 4 ملايين كيلومتر.

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ناسا تستهدف كويكبات "معادية"!