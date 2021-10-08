الإعلام الأمني العراقي يكشف سبب تحليق مقاتلات أف 16 تزامناً مع الاقتراع الخاص

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "صقور الجو ، يشاركون في تنفيذ الخطة الأمنية بتأمين الانتخابات البرلمانية في التصويت الخاص بالقوات الأمنية، من خلال طلعات جوية".

وفتحت مراكز الاقتراع فی العراق أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

ويشمل التصويت الخاص منتسبي الاجهزة الامنية والنزلاء والنازحين فيما يجري الاقتراع العام يوم الاحد المقبل في عموم العراق والتي يتنافس بها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و 109 أحزاب.