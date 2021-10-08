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الانتخابات البرلمانية العراقية..

إقبال كبير في الإقتراع الخاص ولا مؤشر على أي معوقات

إقبال كبير في الإقتراع الخاص ولا مؤشر على أي معوقات
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت مفوضية الانتخابات، ان عملية الإقتراع الخاص تسيير بإنسيابية عالية وهناك إقبال كبير.

العالم - العراق

وأكدت المفوضية في تصريح لقناة الفرات :"لم تؤشر لدينا أي معوقات حتى الآن".

ولفتت الى ان "المشاكل الفنية تحصل وهي بسيطة وتعالج في الحال من قبلنا".

وأنطلقت صباح اليوم الجمعة بتمام الساعة السابعة مراكز الاقتراع للتصويت الخاص وسط اجراءات امنية مشددة وتحليق كثيف للقوة الجوية.

ويشارك في الإقتراع منتسبو القوات الامنية والنازحين والنزلاء في السجون.

ويبلغ عدد المشمولين من الأجهزة الأمنية مليونا و75 ألفا و727، وفتح لهم 595 مركز اقتراع بواقع 2584 محطة.

أما النازحين فعددهم 120 ألفا و126، وذلك في 86 مركز اقتراع بواقع 309 محطات، أما نزلاء السجون المحكومون بالسجن بأقل من 5 سنوات فيحق لـ 671 منهم بالتصويت وخصصت لهم 6 محطات انتخابية.

فتحت مراكز الاقتراع فی العراق أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

ويشمل التصويت الخاص منتسبي الاجهزة الامنية والنزلاء والنازحين فيما يجري الاقتراع العام يوم الاحد المقبل في عموم العراق والتي يتنافس بها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و 109 أحزاب.

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