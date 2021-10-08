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عبداللهيان يعلن استعداد ايران لإحداث قطار انفاق في لبنان

الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية الايرانية حسين اميرعبداللهيان في لقاء موسع وفداً من الاحزاب والقوی الوطنية اللبنانية والمسيحية في مقر السفارة الايرانية في بيروت.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان عبداللهيان عرض خلال هذا اللقاء الذي ضم وزراء ونواب سابقين، عرض كل ما دار من محادثات بينه وبين المسؤولين اللبنانيين لاسيما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية.

وأكد عبداللهيان ان ايران عرضت علی لبنان عدة مشاريع تنموية لاسيما احداث قطار انفاق واعمار مرفأ بيروت واعمار معملين للطاقة الكهربائية، مشيراً الی استعداد ايران لتلبية كل ما تطلبه لبنان في مجال المشاريع التنموية.

وأشار مراسل قناة العالم الی مؤتمر صحفي سوف يعقده وزير الخارجية الايراني يجيب خلاله علی مواضيع متعددة تتعلق بمسائل المنطقة.

وسيلتقي عبداللهيان بنخب فكرية ومثقفين بعد المؤتمر الصحفي ثم سينهي زيارته الی لبنان مساء اليوم الجمعة.

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