رئيس لقاء علماء صور يشيد بالعرض الايراني لتأمين حاجات اللبنانيين

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وقال الشيخ ياسين اليوم الجمعة في بيان هذا العرض يناسب لإبعاد العتمة عن اللبنانيين ومتاجرة السياسيين بكراماتهم ولقمة عيشهم، عبر بناء محطات لتوليد الكهرباء، في وقت إمتنع اسياد بعض القوى اللبنانية عن مد يد العون للشعب اللبناني وتركوه لمصيره، الذي قاده اليه فسادهم وتبعيتهم للخارج في المشروع الصهيوامريكي.

وسأل: أين اصبح النفط العراقي، في وقت ما زالت العتمة تلف معملي الزهراني ودير عمار؟، مشددا على ضرورة اظهار الحقائق امام الناس، والاعترف بإي تقصير او لامبالاة من اي جهة اتت.

فاضاف أن إختيار البعض للعتمة بوجه الشعب اللبناني ولوضعه في طوابير الذل، أمر يخص أصحابه، مشددا على دور الحكومة في الاسراع بانطلاقة عجلة الاصلاح، والتجاوب مع كل عرض للمساعدة يأتي من كل دولة صديقة وشقيقة.

وختم العلامة ياسين، مشددا على ضرورة ان تنطلق الحكومة بالعمل والانفتاح على كل من يعرض المساعدة على الشعب اللبناني، وإلا على الشعب اللبناني ان يقوم بانتفاضة شعبية صادقة لا بديل عنها.