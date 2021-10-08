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مساعد وزير الخارجية الايراني یبحث مع المسؤولين الاتراك توطيد العلاقات

مساعد وزير الخارجية الايراني یبحث مع المسؤولين الاتراك توطيد العلاقات
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

أجرى مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري كني محادثات مع المسؤولين الاتراك في أنقره حول توطيد العلاقات وعدد من الشؤون الاقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

العالم - ايران

والتقى باقري كني بمجموعة الصداقة التركية الايرانية في البرلمان التركي مساء أمس الخميس وتباحث الجانبان حول توطيد العلاقات بين البلدين والتي جرت في أجواء حميمة.

كما التقى مساعد رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم نومان كورتولموش في المقر المركزي للحزب وتباحث حول توطيد العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد السياسية والتجارية والثقافية فضلا عن ارساء الاستقرار في افغانستان والتعاون بين ايران وتركيا على الصعيد الاقليمي.

ويلتقي باقري كني، خلال الزيارة، نظيره التركي صدات اونال في مقر وزارة الخارجية التركية.

ويشار الى ان علي باقري كني وصل الى انقره أمس الخميس، في زيارة رسمية، لاجراء محادثات مع المسؤولين الاتراك حول توطيد العلاقات والشؤون الاقليمية.

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