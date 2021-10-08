بروفايل شخصية.. بافل طالباني المرشح لإنتخابات البرلمان العراقي

العالم - العراق

الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني هو أحد الأحزاب السياسية العلمانية الليبرالية التي تأسست في منتصف السبعينيات وحملت شعار حق تقرير المصير والديمقراطية وحقوق الأنسان للشعب الكردي في العراق.

ليس هناك معلومات عن تحصيله العلمي، و ترعرع في لندن قبل أن يبدأ العمل مع والده، وخضع للتدريب العسكري الرسمي مع الفرقة الأجنبية الفرنسية و البريطانية القوات الخاصة .

بعد غزو العراق عام 2003 ، عاد طالباني إلى كردستان وتولى دوره الرسمي الأول كرئيس وحدة استخبارات الاتحاد الوطني الكردستان .

عام 2004 أسس وقاد مجموعة مكافحة الإرهاب، التي تم تجنيدها من داخل قوات البشمركة المسلحة التابعة لحكومة منطقة كردستان، والتي عملت في دعم القوة متعددة الجنسيات في العراق. ركزت هذه القوة في البداية على مكافحة انتشار القاعدة في العراق .

وفي نفس العام، ارتبط اسمه ﺑﻤهمة مكافحة التجسس التي أسفرت عن مقتل عبد الله قصر، عضو المكتب السياسي لجماعة "كومال".

استقال من الخدمة العسكرية بدوام كامل في عام 2010 لدعم المصالح السياسية للاتحاد الوطني الكردستاني. عاد في منتصف عام 2010 للانضمام الى القتال ضد داعش.



التجربة السياسية :

بعد ترك النشاط العسكري، استقر بافل في مجمع العائلة في السليمانية. نية. ينُسب إليه الفضل في كونه صانع صفقات ومثبت سياسي داخل الحزب، فضلاً عن قدرته على التحرك بسلاسة عبر الانقسامات الحزبية لصالح كردستان العراق.

كان بافل أيضًا وراء ظهور شقيقه الأصغر قوباد طالباني كشخصية سياسية حيث أصبح الاخير نائبا لرئيس الوزراء في كردستان العراق.

في عام 2016 ، ترأس بافل هيئة صنع القرار في الاتحاد الوطني الكردستاني ورافق وفد الاتحاد الوطني ¬إلى إيران لإجراء محادثات. ¬

يُنسب إليه الفضل في تهدئة توترات الاتحاد الوطني الكردستاني، واستعادة القيادة المشتركة للاتحاد الودني الكردستاني مع حركة التغيير.

خلال استفتاء استقلال كردستان في سبتمبر 2017 ، توسط بافل بن القيادة العليا لحكومة إقليم كردستان العراق والحكومة في بغداد والمجتمع الدولي وعمل على تقديم حل بديل للتصويت المتأخر. على الرغم من قبول الفاعلين الرئيسين داخلياً وخارجياً، إلا أن مسعود بارزاني رفض الحل في النهاية .



المصدر: فريق مركز الاتحاد للابحاث والتطوير