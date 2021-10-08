شاهد.. وصمة عار في تاريخ مجلس حقوق الانسان

العالم - اليمن

يواصل المجتمع الدولي خذلان الشعب اليمني، فبعد صمته تارة وتواطؤه تارة اخرى، ها هو ينهي التحقيق في ارتكاب التحالف السعودي الاماراتي جرائم حرب في اليمن.

ورفض مجلس حقوق الانسان في تصويت بفارق ضئيل قرارا طرحته هولندا لمنح المحققين المستقلين تفويضا لعامين آخرين لمراقبة الانتهاكات التي تحدث خلال الحرب في اليمن، وهي اول مرة في تاريخ المجلس يُقابل فيها مشروع قرار بالرفض، وهو ما دفع سفير هولندا بيتر بيكر لينتقد هذا التصويت الذي اكد انه يشكل انتكاسة وخذلان الشعب اليمني.

من جهته اكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش انه هناك حاجة للمحاسبة في اليمن.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ستيفان دوجاريك:"سنواصل الضغط من أجل المحاسبة في اليمن حيث شهد المدنيون مرارا جرائم تُرتكب بحقهم".

هذا التصويت المخيب للأمال بحسب رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الانسان اليمنية المستقلة رضية المتوكل، يأتي نتيجة حملة ضغط شنتها سعودية بلا هوادة لمنع استمرار التحقيقات، لانها طرف رئيسي في الصراع باليمن ومتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة بما في ذلك جرائم حرب الى جانب حلفائها في تحالف العدوان، وذلك بحسب اخر تقرير لرئيس فريق الخبراء المستقلين، الذي اكد ان غارات تحالف العدوان الحقت خسائر فادحة بالمدنيين.

التصويت الذي قادته البحرين لإنهاء التحقيق في جرائم حرب باليمن، اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش وصمة عار على مصداقية مجلس حقوق الانسان وصفعة على وجه الضحايا.