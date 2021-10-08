بروفايل شخصية.. جمال الضاري المرشح للإنتخابات البرلمانية العراقية

المعلومات الشخصية:

ولد عام 1965 في قضاء أبو غريب القريب من بغداد نشأ داخل قبيلة الزوبة وفي السبعينيات التحق بمدرسة حفصة.

عمه الشيخ حارث الضاري ( 1941 2015) و هو أمين عام هيئة علماء المسلمين العراقية سابقا. كان يقيم في العاصمة الأردنية عمان منذ الاحتلال الامريكي للعراق، وهو من أكبر المناهضين للاحتلال الامريكي ولطريقة الحكم في العراق.

حاربت عائلته ضد احتلال القاعدة للأراضي العراقية، ذهب ضحيتها 70 فرداً من أسرته .

التجربة السياسية :

في عام 1987 ، اتهُم جمال مع زملائه في الجيش بالانتماء الى هيئة سياسية (هيئة العلماء المسلمين) وفي محكمة عسكرية حُكم عليهم عام 1988 بقضاء فترة في السجن، وفي عام 1990 ، تم إطلاق سراحهم عندما قرر المقبور صدام حسين غزو الكويت، حيث كان بحاجة ماسة إلى القبائل السنية لدعم عائلته ونظامه .

- 1991- 2003 عاد للعمل في نشاطه المهني الحر كرجل أعمال وأخذ يتوسع باتجاه النشاط التجاري فضلا عن النشاط الزراعي، وعاش تجربة الحصار القاسي التي مر بها العراق في حقبة زمنية غير مسبوقة أعقبت أحداث الكويت وعقوبات المجتمع الدولي للعراق الناجمة عن حرب الكويت .

بين 2015-2003، انضم إلى النضال السياسي الوطني المناهض للاحتلال الأمريكي ﺑﻤعية عمه الشيخ حارث الضاري وساهم في كثير من الأنشطة والفعاليات السياسية المرتبطة بالمشروع الوطني الحديث الموازي والمعارض لمشروع العملية السياسية .

في عام 2014 أسس منظمة سفراء السلام من أجل العراق في أوروبا، كما دعم وساند وساهم في تأسيس المنتدى العراقي للنخب والكفاءات الذي يضم أكﺜﺮ من 600 عالم و أكاديمي عراقي في كافة الاختصاصات العلمية والمهنية مقيمين في 30 دولة من أستراليا إلى أمريكا بما في ذلك من يقيم منهم في داخل العراق

عام 2015 جمع شيوخ عشائر مهمين في منظومة عابرة للطائفية وأقام معهم حوارات ونقاشات مفتوحة ¨ في كيفية حل المعضلة العراقية .

وفي 2015 تبنى إقامة ندوة عسكرية لضباط الجيش العراقي السابق في محاولة لإنشاء مركز دراسات عسكرية ولتشكيل نواة عسكرية للحفاظ على تاريخ المؤسسة العسكرية .

عام 2016 اختتمت في العاصمة الفرنسية باريس ااحد اعمال مؤﺗﻤر المعارضة العراقية با لاعلان عن انبثاق تشكيل سياسي معارض باسم "المشروع الوطني العراقي" واختيار الشيخ جمال الضاري رئيسا له بعد أن انتخبه اعضاء بالمؤتمر بالاجماع وقد شهد اهتماما غربياً خاصًا حيث حضر افتتاح المؤﺗﻤر رئيس وزراء فرنسا السابق دومينيك دو فيلبان، ومن الولايات المتحدة عسكريون متقاعدون ونواب في الكونغرس سابقون مثل ديفيد ولدن وبرلدلي بلاك مان ويرالد ويلر، وكذلك الأدميرال وليام فالون وديفيد ريفيرا وممثلين كثر عن وسائل اعلام غربية.

عام 2017 وعام 2018 و 2019 زار واشنطن للقاء المسؤولين الامريكيين ولوبيات أمريكية للدفع برؤيته عن العراق للأمام وللترويج له شخصيًّا .

وفي شباط من العام 2021 كشف رئيس جبهة "الإنقاذ والتنمية" أسامة النجيفي، عن تحالفه الانتخاﺑﻲ مع الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري اوضح أن التحالف الوليد سيكون برئاسته، على أن يكون الضاري أمينه العام.

العلاقات والمواقف السياسية:

لديه علاقات مع مراكز دراسات وبحوث ذات تأثير قوي في الادارة الامريكية عن طريق مجموعات ضغط ووسائل اعلام وعلاقات مباشرة ببعض أعضاء الكونغرس، ويحكي أنه صرف الكثير من الأموال لعقد لقاءات مع مساعدي ترامب لكنه فشل في ذلك

وكانت أول عقود جمال الضاري في نوفمبر تشرين الثاني 2015 مع شركة Sanitas \سانيتاس إنترناشونال لتنفِّذ له خدمات إعلامية وضغطاً سياسياًّ، ولكن لفترة قصيرة لم تستمر لاكثر من ستة شهور وانتهت في 30 ابريل نيسان 2016

عقد الضاري يأﺗﻲ باسم مركز أبحاث ،« سفراء السلام للعراق » وهو مركزُ يترأسه الضاري. عملت الشركة بشكل أساسي على تشبيك الضاري بوسائل إعلام أمريكية كبرى لنقل رؤيته السياسية للعراق وللترويج لشخصه.

عام 2016 ، استعان بمجموعة واشنطن استراتيجي Washington Strategy Group » وهي شركة محاماة وضغط سياسي مختصة بشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية. ورئيس الشركة هو جويل روبين المدير التنفيذي للمؤﺗﻤر اليهودي الأمريكي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020 ، وتعُرِّفه منظمته بأنه ناشط يهودي من عائلة وفية لاسرائيل. انتهى التقاعد بين الشركة والضاري في 29 أبريل 2020 ، وأخذت الشركة مقابل خدماتها العديدة 388 ألف ¨ دولار أمريكي بحسب وثائق وزارة العدل الأمريكية .

المصدر: فريق مركز الاتحاد للابحاث والتطوير