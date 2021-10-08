أمير عبداللهيان: الحوار بين ايران والسعودية هو حوار بناء ونأمل ان يصب في خدمة مصالح البلدين

قناة العالم
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١
١٢:٠٨ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
15 قتيلاً وأكثر من 90 جريحاً جراء انفجار مسجد قندوز في أفغانستان
أمير عبداللهيان: أميركا ليست في الموقع الذي يمكنها من أن تتخذ قرارات نيابة عن الجانب اللبناني
أمير عبداللهيان: نعتقد بأن لبنان أيضا بامكانه الحصول على استثناءات من اميركا للتبادل التجاري مع ايران
أمير عبداللهيان: الجمهورية الاسلامية ستقوم بارسال الوقود إلى لبنان كلما تتلقى طلبا من الحكومة اللبنانية او المقاومة الإسلامية
أمير عبداللهيان: الكيان الصهيوني أصغر من أن يشكل تهديدا بوجه إيران ومع ذلك لن نقبل بحضوره أمنيا قرب حدودنا
أمير عبداللهيان: الكيان الصهيوني يعيش أياما صعبة ولن نسمح بأن يتحول هذا الكيان إلى عنصر تهديد قرب الحدود الإيرانية
أمير عبداللهيان: الحكومة الإيرانية لن تعجعل الخطة التنمية الوطنية رهنا بما ستسفسر عنه المحادثات النووية
أمير عبداللهيان: سنعتبر السلوك الأميركي هو المعيار الأساسي فيما يخص المحادثات النووية وسنقوم بتقييم السلوك الأميركي
أمير عبداللهيان: سنعود الى محادثات فيينا على ان يتم تحقيق المصلحة الوطنية لايران وشعبها
أمير عبداللهيان:دور ايران والسعودية له بالغ الاهمية على صعيد ارساء الاستقرار في المنطقة
أمير عبداللهيان: الحوار بين ايران والسعودية هو حوار بناء ونأمل ان يصب في خدمة مصالح البلدين
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
شاهد.. اذربيجان وخيار الامن المستورد
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٧
مع الحدث
زيارة عبد اللهيان والدعم الايراني للبنان
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٣
خاص بالعالم- مراسلون
شاهد.. مخطط إسرائيلي لمهاجمة منشآت ايران النووية من هذه البوابة!
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٤
فيديو
التمييز بحق اليهود الروس في الكيان الصهيوني
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨
خاص بالعالم- مراسلون
حلّ البرلمان العراقي.. والاستعداد للانتخابات المبكرة
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٢
انقلاب الصورة
يوم عار جديد في تاريخ النظام البحريني
الخميس ٠٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢٩
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بالفيديو.. البحرينيون يتظاهرون امام سفارة 'اسرائيل' بالمنامة رفضا للتطبيع
'عزيزم ايران متشكرم' .. اللبنانيون يشكرون ايران على طريقتهم
شاهد: لقاءات اليوم الثاني من زيارة عبداللهيان الی لبنان
أمير عبد اللهيان: سنواصل ارسال المشتقات النفطية للبنان
شاهد.. تصاعد التوتر بين الصين وامريكا والموضوع: تايوان
هل يمكن للقمر أن يؤثر على نومنا؟
مقالات و تحليلات
بعد كسر الحصار.. آمال لبنانية على الحليف الذي لا يخذل اصدقائه
مركز بريطاني لعمليات التجسس الخاصة في اليمن… أنشطة استخبارية وتدريبات عسكرية للقوات السعودية
حرب تشرين التحريرية.. إرادة شعب وقوة جيش وإشراقة مجد
اهمية حسينية اهل البيت (ع) للايرانيين في باكو لجمهورية اذربيجان
ماهي أخطر مُعضلة تُواجهها الحُكومة اللبنانية الجديدة
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.