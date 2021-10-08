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أمير عبداللهيان: الجمهورية الاسلامية ستقوم بارسال الوقود إلى لبنان كلما تتلقى طلبا من الحكومة اللبنانية او المقاومة الإسلامية

الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

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