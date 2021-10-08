أمير عبد اللهيان: سنواصل ارسال المشتقات النفطية للبنان

العالم - ايران

وقال أمير عبد اللهيان في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر السفارة الايرانية في بيروت، ان ايران تكن احتراما خالصا لاستقلال لبنان، مشسيرا الى أنه أكد للمسؤولين اللبنانيين على ان ايران على اتم الاستعداد لوضع امكانياتها لانشاء محطتين لتوليد الكهرباء.

كما اشار أمير عبداللهيان على أن ايران على استعداد ايضا لتأمين حاجات لبنان من الادوية والاغذية والمستحضرات الطبية، وانشاء مترو الانفاق، وشدد على أن شعوب المنطقة لا يمكن ان تسمح للولايات المتحدة بنجاح الحصار الذي تفرضه على بلدان المنطقة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الايرانية السعودية اعتبر ان المحادثات بين البلدين تسير في الاتجاه الصحيح ونحن بحاجة للمزيد من الحوار وقد توصلنا الى نتائج محددة و "الحوار بين ايران والسعودية هو حوار بناء ونأمل ان يصب في خدمة مصالح البلدين، ودور ايران والسعودية له بالغ الاهمية على صعيد ارساء الاستقرار في المنطقة".

وبخصوص المفاوضات النووية، أكد ويزر الخارجية الايراني أن طهران ستعود الى محادثات فيينا على ان يتم تحقيق المصلحة الوطنية لايران وشعبها، وقال: سنعتبر السلوك الأميركي هو المعيار الأساسي فيما يخص المحادثات النووية وسنقوم بتقييم السلوك الأميركي.

وحول التهديدات الصهيوني لايران اعتبر أمير عبد اللهيان ان الكيان الصهيوني يعيش أياما صعبة ولن نسمح بأن يتحول هذا الكيان إلى عنصر تهديد قرب الحدود الإيرانية، " الكيان الصهيوني أصغر من أن يشكل تهديدا بوجه إيران ومع ذلك لن نقبل بحضوره أمنيا قرب حدودنا.