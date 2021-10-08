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أفغانستان أكثر من 50 شهيدا و140 جريحا جراء انفجار استهدف مسجدا في ولاية قندوز

الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

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