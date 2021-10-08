مراسل العالم يكشف من المستهدف في الإنفجار الكبير داخل مسجد افغاني

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وقال مراسلنا محمد يونس: ان المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أكد وقوع الانفجار قائلا عبر حسابه بموقع “تويتر”: ان قوات حركة طالبان ذهبت لمكان الانفجار وبدأت بالتحقيقيات عن ماهية الانفجار وكيفية حصوله.

واوضح مراسلنا ان المعلومات الأولية تشير الى وقوع أكثر من 100 قتيل وجريح حيث استهدف الانفجار مسجدا للمسلمين الشيعة الافغان في هذه المدينة التي يعتبر اغلب سكانها من المسلمين الشيعة، ولم تتبن أي جهة وقوعه. في حين قال شهود عيان إنه عمل انتحاري.

واكد مراسلنا ان الانفجار يحمل بصمات جماعة داعش الوهابية نتيجة التواجد المكثف لهذه الجماعة الارهابية في الشمال الافغاني بعد أن كانت تتمركز في الشرق الافغاني.

وكانت قد ذكرت مصادر طبية أفغانية إن 50 شخصا قُتلوا وأصيب 140 على الأقل في انفجار استهدف مسجدا في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.





وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، سيطرت جماعة “طالبان” على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.

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