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وزارة صحة ايران: وفاة 185 شخصا جراء اصابتهم بكورونا

وزارة صحة ايران: وفاة 185 شخصا جراء اصابتهم بكورونا
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن تسجيل 9 آلاف و 897 إصابة جديدة بكورونا في معظم ارجاء البلاد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

العالم- ایران

واضافت الوزارة، في بيانها الدوري اليوم الجمعة، إن 1424 مصابا جديدا بكورونا تم ارقادهم في المستشفيات خلال 24 ساعة.

وأعربت الوزارة عن اسفها لوفاة 185 شخصا جراء اصابتهم بكورونا في مختلف ارجاء البلاد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية فيما بلغ اجمالي الوفيات 122 الفا و 197 شخصا منذ تفشي الوباء في البلاد.

ونوهت الى ان اجمالي الاصابات بوباء كورونا منذ تفشيه في البلاد بلغ 5 ملايين و 683 الفا و 980 شخصا فيما بلغ عدد المتعافين 5 ملايين و 186 الفا و 96 شخصاً لحد الآن.

ولفتت الوزارة الى ان عدد جرعات اللقاحات المضادة لكورونا والتي تم تطعيمها في مختلف مدن البلاد بلغت 62 مليونا و 183 الفا و 170 جرعة لحد الآن.

ويشار الى ان عدد المصابين وحالات الوفاة جراء تفشي كورونا في ايران يشهد انخفاضا لافتا بفضل حملات التطعيم الواسعة التي تشهدها مدن البلاد حالياً.

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