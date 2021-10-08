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عبداللهيان: توصلنا لنتائج واتفاقات مع السعودية لغاية هذه المرحلة من المفاوضات

عبداللهيان: توصلنا لنتائج واتفاقات مع السعودية لغاية هذه المرحلة من المفاوضات
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان عن التوصل الى نتائج واتفاقات مع المملكة السعودية لغاية هذه المرحلة من المفاوضات الجارية بين البلدين.

العالم- ايران

وقال أمیر عبداللهیان، في تصريح صحفي اليوم الجمعة خلال زيارته لبيروت، إن البلدين سيعلنان عن الاتفاقات والنتائج المترتبة على المحادثات بينهما في الوقت المناسب.

ووصف المحادثات بين ايران والسعودية بأنها تسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدا الحاجة الى إجراء المزيد من الحوار بينهما.

وأكد ترحيب طهران لاستمرار الحوار بين البلدين الذي يصب لصالحهما والمنطقة ايضاً.

ولفت الى ان ايران لم تقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة السعودية بل هي قطعت هذه العلاقات قبل أعوام.

ووصف المحادثات الجارية بين ايران والسعودية بالبناءة، معرباً عن أمله بالتوصل الى نتائج ايجابية معتبرا مستقبل البلدين ودورهما على صعيد ارساء الاستقرار والتنمية في المنطقة بالمهم.

وأكد استمرار الجمهورية الاسلامية الايرانية في اداء دورها البناء على صعيد المنطقة وتعتقد ان الحوارات الاقليمية تؤدي دورا مهما على صعيد تحقيق التقدم في المنطقة.

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