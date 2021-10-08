بروفايل شخصية.. حيدر العبادي المرشح للإنتخابات البرلمانية العراقية

المعلومات الشخصية:

- نال شهادة البكالوريوس من الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة الكهربائية ببغداد عام 1975 ،ليهاجر بعدها من العراق في بداية السبعينات لإكمال دراسته في بريطانيا، وحصل على شهادة الماجستير عام 1977 ،ثم الدكتوراه عام 1980 ،من جامعة مانشستر البريطانية، في تخصص الهندسة الكهربائية، وبقي في لندن منذ ذلك الحين، حتى عام 2003 ،الذي عاد فيه إلى العراق.

- كان عمره 15 عاما عندما انتمى إلى حزب الدعوة عام 1967 ،واختير مسؤولا لتنظيمات الحزب في بريطانيا عام 1977 .وحصل على عضوية القيادة التنفيذية للحزب عام 1979 ،ثم انسحب من جميع مواقعه في حزب الدعوة عام 2019 ودعا في انسحابه إلى المراجعة النقدية والتجديد بالخطاب والهيكلة لما يعانيه الحزب من انقسامات كبيرة.

- إختارت مجلة فورين بوليسي الأمريكية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كأبرز المفكرين العالميين لعام 2017 ،وأشار كاتب التقرير أن العبادي استطاع أن يرجع العراق موحداً .

التجربة السياسية:

-شغل منصب وزير الاتصالات في الحكومة الانتقالية التي ترأسها إياد علاوي.

- ثم نائبا في البرلمان عام 2005 وترأس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

- طُرح اسم العبادي كأحد أبرز مرشحي حزب الدعوة لرئاسة الوزراء عام 2006

- عام 2010 ترأس اللجنة المالية وواجه صراعات سياسية بخصوص الموازنة لعام 2013 .

- عام 2014 ً أصبح رئيسا للوزراء إلى العام 2018 .

- بعد مظاهرات واحتجاجات استمرت حوالي عام قرر العبادي في نيسان 2016 تشكيل حكومة تكنوقراط وكفاءات جديدة واختار الشخصيات المستقلة فيما أبقى منصب وزارة الخارجية لإبراهيم الجعفري.

- عام 2018 أنشأ تحالف ائتلاف النصر أو تحالف النصر، وهو تحالف انتخايب سياسي اعتزم حيدر العبادي الدخول به في الانتخابات العراقية عام 2018 .حيث تحالف مع ائتلاف الفتح الذي يرأسه هادي العامري ضمن ائتلاف واحد تحت مسمى نصر العراق لساعات قليلة، قبل ان ينفرط عقد التحالف بسبب الخلاف في الرؤى ووجهات النظر.