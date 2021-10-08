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أفغانستان... بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في تغريدة على تويتر: تشير المعلومات الأولية إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في تفجير انتحاري داخل المسجد

الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

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