فلسطينيو الداخّل المُحتّل: المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته ملك خاصّ بالمسلمين

العالم ـ فلسطين

وخلال اجتماع سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، اليوم الجمعة، في اجتماعها الشهري الدوري الذي عقد في الناصرة، أصدرت اللجنة بيانا رسميا قدّم رئيس المتابعة محمد بركة من خلاله استعراضًا لآخر التطورات، وفي ما يخص قرار الحكومة بتكليف جهاز المخابرات العامة، “الشاباك” والجيش بمكافحة الجريمة، شدّدّ على الموقف المتكامل الذي أصدرته المتابعة قبل أيام، والذي يؤكّد رفض تكليف هذيْن الجهازيْن، المتورطين بجرائم ضد جماهيرنا وشعبنا، وبشكل خاص الشاباك المتورط مباشرة باستفحال الجريمة في مجتمعنا.

وتوقف بركة في كلمته عند المؤامرات المتصاعدة على القدس المحتلة، وفي مقدمتها في هذه المرحلة، محاولات الاحتلال لشرعنة وتثبيت جرائم اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتوفير الحماية لهم، وهم يمارسون شعائر دينية يهودية، مؤكدًا على أنّ المسجد الأقصى هو مكان مقدس إسلامي بكامل مساحته.

كما شدّدّ بركة على أن لا شرعية للاحتلال في كامل أحياء القدس، وفي حي الشيخ جراح الذي يواجه مؤامرة الترحيل، مثل عشرات البيوت في سلوان. وقال لدينا مواقف مبدئية ثابتة من الاحتلال، ومن هوية الوطن، وفي ذات الوقت فإنّ المتابعة تقف إلى جانب أهالي الشيخ جراح.

وفيما يتعلّق باستفحال الجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال مع عصابات العالم السفلي، قررت لجنة المتابعة تسيير مظاهرة السيارات في وسط البلاد، ردًا على استفحال الجريمة، يوم الخميس 21 الشهر الجاري، مُضيفةً أنّ المطلوب قرار حكومي بتكليف الشرطة بالقيام بواجبها لضمان أمن وآمان المواطنين أفرادًا وجماعةً، ولدى الشرطة كل الصلاحيات والأدوات القانونية لاجتثاث الجريمة، منذ سنوات طويلة، ولكنها لا تعمل بقرار من رأس الهرم الحاكم، من جميع الحكومات الإسرائيلية، بما فيها الحالية، كما قال البيان.

بالإضافة إلى ما ذُكِر أعلاه، أكّدت المتابعة رفضها لكل إجراءات الاحتلال في القدس، من أي جهة تمثل الاحتلال، بما فيها محاكمه، وفي ما يخص المسجد الأقصى المبارك، فإنه بكامل مساحته، ملك خالص للمسلمين ولا حق لأي جهة أخرى فيه، وترفض المتابعة جرائم اقتحام باحات المسجد يوميًا من قبل عصابات المستوطنين، والسماح لهم بأداء صلوات يهودية في باحاته.

وفي ما يخص حي الشيخ جراح، وأيضًا حي سلوان، أوضحت المتابعة أنّه لا شرعية ولا ملكية للاحتلال، وهذا هو موقف المتابعة المبدئي، وفي ذات الوقت فإنها تقف إلى جانب أهالي الشيخ جراح والعائلات التي تواجه مؤامرة الاقتلاع، في ما تقرره، كما أكّدت مواصلة دعمها للأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى المضربين عن الطعام.

يذكر أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة-الفلسطينيّة في الداخل المُحتّل (عرب الـ48) هي أعلى هيئةٍ تمثيليّةٍ للفلسطينيين داخل ما يُطلَق عليه الخّط الأخضر.